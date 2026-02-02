快訊／家樂福又少一間！「台中10年門市」宣布2／28熄燈

生活中心／賴俊佑報導

家樂福又少一間！開業10年的家樂福台中大墩店今(2)日宣布，因租約到期將於2月28日晚間22:00結束營業，消息一出讓在地居民震驚表示「有點不捨，從小到大的購物採點地方」、「跟文心店太靠近了，結束不意外」。

家樂福大墩店將於2／28結束營業

家樂福大墩店粉專今(2)日釋出結束營業公告，因租約到期，大墩店將營業至115年2月28日 (週六)晚上22:00，後續將由週邊其他分店(量販店：文心店、青海店；超市 : 大墩11店、南屯黎明店)及家樂福線上購物持續提供消費服務並保障您的顧客權益。

家樂福去年關閉4家門市，沒想到今年再傳台中10年門市熄燈消息。(圖／翻攝自家樂福大墩店粉專)

家樂福將改名！今年中宣布全新品牌名

家樂福2025年關閉4家門市，包括桃園店、嘉義北門店、北投店、竹北店，關閉主要原因為「租約到期」及「公司整體營運考量」，2026年再宣布關閉家樂福大墩店。

另外，統一企業收購台灣家樂福，宣布啟動台灣家樂福更名計畫，2026年中起更換全台量販與超市門市招牌名稱，新品牌將在適當時機宣布，家樂福內部公告曝光，針對品牌更名，家樂福強調「品牌更名不會影響員工權益，請大家放心」、「品牌更名不會影響顧客權益，請您放心」、「品牌更名不會影響現行合作條件與模式」。

