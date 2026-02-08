快訊》寇世勳公開道歉 喊停《世紀血案》製作：個人思慮不周

資深藝人寇世勳。（圖／中時資料照片）

電影《世紀血案》改編自1980年震撼全台的「林宅血案」，自製作消息曝光以來便風波不斷。先前舉行殺青記者會時，演員李千娜因發言不當引發爭議，隨後劇組又被爆出未事先取得當事人林義雄及家屬同意便進行拍攝，遭質疑缺乏尊重與同理心，引起社會輿論強烈反彈。隨著多名演員陸續出面致歉，先前被質疑「神隱」的資深演員寇世勳，也於8日發文公開道歉。

寇世勳聲明全文：

我是寇世勳。

首先，對於林義雄先生、方素敏女士及其家人，以及所有228受難者與家屬遺族，我致上最深沉的哀悼與誠懇的歉意。因為我個人思慮不周與對歷史悲劇的認知不足，對各位造成了二次傷害，我深感自責。

這段時間的沈澱與各方的指教，讓我意識到自身的盲點。由於成長背景與環境的局限，使我忽略了在威權體制下，角色本身的背景難以切割的意識形態，也低估了劇本在詮釋真人真事時可能產生的引導與偏頗。我深刻反省，正是因為對歷史悲劇缺乏足夠深入的思考，才導致了判斷上的不周全。

未來我將督促自己更全面地了解歷史真相，並虛心學習一位演員在面對歷史創傷題材時，必須背負的社會責任。同時，基於對受難家屬基本權利的尊重與對史實的敬畏，我在此懇請製作單位，在尚未取得所有相關人士的正式授權與理解之前，停止此片的後續製作與傳播，以避免錯誤的認知進一步擴散。

對於劇組引發的紛擾，作為前輩，我也深感遺憾與抱歉，祈請大眾能給予共同參與的年輕演員們，一個反思、學習與修正的空間。

再次向林家及所有相關人士及家屬，表達我最誠摯的歉意。

寇世勳

2026年2月8日

