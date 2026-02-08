快訊／寇世勳首度發聲了！公開道歉林義雄家屬 認了：對歷史認知不足

記者王培驊／綜合報導

改編「林宅血案」的電影《世紀血案》風波持續延燒。（圖／記者鄭孟晃攝影）

電影《世紀血案》改編「林宅血案」引發高度爭議，相關討論持續延燒。主演之一的寇世勳今（8日）透過社群平台發表聲明，針對自己參與演出該片，以及日前在殺青記者會上的發言，正式向林義雄、方素敏夫妻與其家人致歉，坦言因自身思慮不周與對歷史悲劇理解不足，造成當事人「二次傷害」，對此深感自責。

寇世勳首度發聲道歉了。（圖／翻攝自寇世勳IG）

寇世勳在聲明中指出，經過這段時間的沉澱與各界提醒，逐漸意識到自身盲點，直言因成長背景與環境限制，忽略了威權體制下人物與意識形態難以切割的歷史脈絡，也低估劇本在改編真人真事時，可能對社會造成的引導與偏差。他強調，正是因為對歷史傷痛缺乏足夠深刻的反思，才導致當初判斷不夠周全。

寇世勳表示，未來將督促自己更全面理解歷史真相，並虛心學習演員在面對歷史創傷題材時應承擔的社會責任。同時，他也基於對受難家屬基本權利的尊重與對史實的敬畏，公開呼籲製作單位，在尚未取得所有相關人士正式授權與理解之前，應停止本片後續製作與傳播，以免錯誤認知進一步擴散。

對於事件所引發的紛擾，寇世勳也以「前輩」身分表達遺憾與歉意，並懇請外界給予參與演出的年輕演員反思、學習與修正的空間。最後，他再次向林義雄家屬及所有相關人士表達最誠摯的歉意。

