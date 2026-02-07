快訊／富士山附近發生地震 日本氣象廳報告曝光

日本氣象廳於台灣時間今（7）日19時06分發布，富士山北麓、山梨縣東部富士五湖於19時01分發生規模4.1地震。（圖／日本氣象廳）





日本氣象廳於台灣時間今（7）日19時06分發布，富士山北麓、山梨縣東部富士五湖於19時01分發生規模4.1地震，地震深度20km，最大震度3級地區：山北町。

地震避難三要訣

1.趴下

翁梓華指出，強震會讓人完全無法站立，因此民眾可以在被震倒之前，先放低重心，避免跌倒時撞到重要器官，造成傷害，這也是第一個能保護自己的關鍵。

2.掩護

醫學論文中發現，掉落物造成的頭頸部外傷，是致命關鍵，因此民眾可以透過爬行的方式，找尋能夠掩護頭、頸部的地方，如穩固的桌子下方。翁梓華表示，如果真的找不到掩體，也要用四肢保護住頭、頸部。

3.穩住

若有成功找到掩體，則可以用手抓住掩體，讓身體處在保護掩體的底下。翁梓華提醒，民眾要隨時注意掩體是否能完整保護身體，也要適時調整姿勢，確保沒有部位露出。

地震存活三要訣曝光。（圖／翻攝自急診柯南．翁梓華醫師 臉書）

