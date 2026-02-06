快訊／寒流發威「跌破10度」！11縣市低溫特報 7地非常寒冷
記者柯美儀／台北報導
寒流逐漸南下，中央氣象署於今（6）日10時57分發布低溫特報，提醒今日下午至週日（8日）晚上局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。
＊橙色燈號2（非常寒冷）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣
＊黃色燈號（寒冷）：新竹市、苗栗縣、台中市、花蓮縣
氣象署表示，今日鋒面通過，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，南部、台東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星降雨機會；氣溫方面，早晚天氣稍涼，低溫約18至22度，白天各地高溫稍下降，北部及宜蘭高溫約21至24度，中部及花蓮高溫約23至26度，南部及台東高溫約25至29度，入夜後寒流逐漸南下，各地氣溫將進一步下降。
