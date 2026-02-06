快訊／寒流要來了！北北基等11縣市低溫特報

氣象署今（6）日發布低溫特報。（示意圖／Pixabay）





氣象署今（6）日發布低溫特報，示警隨著寒流南下，明（7）日起中部以北、東北部及東部天氣將明顯轉冷，其他地區早晚亦偏冷。此波寒流預計影響至9日清晨，最冷時段落在明日下午至8日之間，氣象署針對全台11縣市發布橙色及黃色燈號，提醒民眾注意防範持續性低溫。

明下午起急凍 7縣市恐現持續10度低溫

根據氣象署發布之警報資訊（有效時間至2026/02/08 19:00），明（7）日下午起至8日，局部地區有發生持續10度左右或更低氣溫的機率。

氣象署針對新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣及金門縣等7縣市發布代表「非常寒冷」的橙色燈號，提醒上述地區民眾需特別防範長時間的寒冷低溫。

此外，氣象署亦針對新竹市、苗栗縣、臺中市及花蓮縣發布黃色燈號，指出這些地區同樣有10度以下氣溫發生的機率，請民眾務必留意。

寒流影響至週一清晨 各地天氣非常寒冷

氣象署指出，8日至9日清晨將持續受寒流影響，各地天氣非常寒冷。本次低溫特報影響範圍廣泛，涵蓋宜蘭縣（含冬山鄉、南澳鄉、蘇澳鎮）、花蓮縣（含吉安鄉、秀林鄉、瑞穗鄉等7鄉鎮）、金門縣烈嶼鄉、苗栗縣（含三義鄉、三灣鄉、大湖鄉等18鄉鎮）、基隆市中正區。

新北市（含中和區、樹林區、鶯歌區）、新竹市（北區、東區、香山區）、新竹縣（含北埔鄉、竹北市、竹東鎮等7鄉鎮）、臺中市（含大甲區、大雅區、外埔區等13鄉鎮）以及臺北市（含內湖區、文山區、南港區）等地。

