快訊／尋獲F-16V戰機黑盒子訊號！顧立雄：待海象佳做進一步確認
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導
花蓮空軍基地在本月6日前發生F-16戰機失事案，事發至今已6天，飛官辛柏毅仍下落不明。國防部長顧立雄今（12）日表示，目前在定位黑盒子時，發現有斷斷續續的訊號，待海象明朗後，船隻會出港做進一步確認，有任何進展再向外界報告。
這起事故發生於本月6日晚間，空軍第五聯隊一架F-16單座戰機由辛柏毅上尉駕駛，於晚間6時17分自花蓮基地起飛，執行例行訓練任務。過程中疑似模組化任務電腦（MMC）訊號異常，飛官於7時27分30秒在7600呎高度回報「雲中失散」，並出現空間迷向狀況，隨後戰機高度快速下降。
根據紀錄，戰機於7時28分18秒降至4000呎、7時28分22秒僅剩2600呎，無線電隨即傳出飛官連續3次高喊「跳傘」，7時28分30秒，戰機光點在花蓮縣豐濱鄉東方約10浬處消失，研判飛官當時已跳傘。
針對目前搜救進度，顧立雄今日在立法院受訪時透露，據他了解，海軍、海巡各派遣62艘艦艇，無人機出動16架，第二作戰區則沿著花蓮到台東搜索，共計1206名人員持續搜索辛柏毅飛官下落。
顧立雄續指，仍持續派遣專業船隻對F-16單座戰機的黑盒子定位，發現有一些訊號出來，待進一步確認。然而目前海象仍不明朗，船隻無法出港，目前僅只能待海象轉好時，再進一步確定黑盒子定位。
