快訊／對中關稅降10%！川普：稀土已解決

▲川普與習近平30日在韓國釜山會晤。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普已經結束這次的出訪亞洲行程，踏上返回美國的空軍一號，他在專機上對記者透露，中國將立即採購美國大豆，稀土問題已解，美國對中國關稅將下調10個百分點。

根據路透社報導，這川普聲稱，這次跟習近平的會晤「非常棒」，雙方都做出許多決定，包含美中將簽訂為期1年的貿易協議，該協議會定期續約 ，對中關稅將降10%，他並打算4月訪問中國，之後習近平也會找時間去美國訪問。

廣告 廣告

川普並表示，他在和習近平的會談中，並未提到台灣問題，倒是雙方不排除會在烏克蘭問題上合作。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

「台灣是台灣」惹毛習大？川習會2小時內結束 沒記者會直接閃人

中國事前單獨官宣「川習會」 分析：彰顯平等性、非APEC附屬品

影／王見王！與川普大陣仗對談 習近平：美中繁榮互不衝突