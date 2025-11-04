快訊／對我發財！大樂透頭獎衝破5億大關！今晚下注最後倒數

財經中心／師瑞德報導

夢想一夕翻身，從小資變身億萬富豪？現在就是最關鍵的一刻！大樂透頭獎累積至今，預估金額已突破「5億226萬5111元」，再度點燃全台彩迷熱情。若一注獨得，將一舉超越「五億探長」身價，成為全台最吸睛的傳奇人物！想靠一張彩券晉身上流社會、買車買房買一整條街，這可能是你今年最後的機會，錯過今晚就要再等一次機運降臨！

台灣彩券公司表示，大樂透每週固定於星期二與星期五晚間開獎，當晚 8點截止投注，8點半準時開獎。今晚將依照時程開出全新一組號碼，成千上萬名彩迷都在搶攻這可能改變一生命運的數字組合。

大樂透開獎時間、查詢方式一次看

大樂透是由台灣彩券公司於2004年推出的數字型樂透遊戲，玩法簡單，回饋率高，深受國人喜愛。每週固定二、五晚間8點截止投注，8點半開出獎號，當日晚上9點半公告號碼、10點公布完整開獎結果。

民眾可透過以下方式即時查詢中獎號碼：



線上收看：全民i彩券直播開獎：https://www.youtube.com/@48ilottery48

大樂透的頭獎金額會隨著投注金額與中獎人數累積，越晚開獎越有機會破紀錄。若今晚無人中獎，下一期頭獎更有機會挑戰6億元大關。

大樂透頭獎飆破5億226萬，創下近期最高紀錄！想成為下一位億萬富翁，機會就在今晚。記得投注截止時間是晚間8點，開獎時間為8點半，9點半公布號碼，10點揭曉完整結果。別錯過翻身致富的最後機會！ （圖／翻攝自全民i彩券網站）

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

