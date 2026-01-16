快訊／對於232條款最惠國待遇結果 台積電說話了！

財經中心／廖珪如報導

針對我國關稅談判公布關稅15%且不疊加，此為美國逆差國中最低的稅率。二是美國未來若課徵232條款關稅時，美方承諾將給台灣「最優惠待遇」兩個最重要成果。《三立新聞網》詢問台積電對於相關投資、232豁免對供應鏈看法。

台積電回應《三立新聞網》詢問時表示：作為一家服務全球客戶的半導體製造商，我們樂見美國與台灣達成穩健的貿易協議。半導體產業依賴於全球合作與無縫的供應鏈。緊密的貿易關係對於驅動未來技術發展以及確保具有韌性的半導體供應鏈至關重要。

