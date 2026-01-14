快訊》對美軍購僅3千億？ 國防部打臉黃國昌：並非事實

國防部9日表示，內容不涉及機密，且經權責長官同意，提供不特定多數人可得知悉的資訊，將改為於文件頁首標示【本件屬公開資訊】，而無須逐段標示【無】。 圖：金大鈞／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌日前率團快閃訪問美國華府僅20小時，返台後受訪指出，依據美國國務院正式聲明，總額1.25兆元的國防特別預算中，真正納入對美軍購的僅約3,500億元，其餘大多不是對美採購，且具體內容「他也不知道」，引發外界質疑國防特別條例內容不透明。對此，國防部今（14）日發布新聞稿嚴正澄清，強調「對美軍購只需3,000億」的說法並非事實，相關說法與實際規劃明顯不符。

國防部說明，因應中共近年對台灣的複合式威脅，已規劃自2026年至2033年間，透過軍購、商購及國內產製等不同管道，編列最高上限1兆2,500億元經費，籌購精準火砲等七大類裝備。其中，國內產製部分約3,000餘億元，其餘均屬對外採購。

國防部指出，《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》內容涵蓋「防空、反彈道及反裝甲飛彈」等七大分類，目前已有「M109A7自走砲」、「海馬士多管火箭系統」、「ALTIUS反甲型無人機飛彈系統」、「標槍反裝甲飛彈」及「拖式2B反裝甲飛彈」等5項完成美方知會國會程序，另有4項軍購案正加速進行內部審查。

國防部強調，相關裝備規劃均經過縝密、科學化分析，但在立法院完成特別條例審查、通過並核賦特別預算金額前，具體項量與金額仍不宜對外公開，後續將以機密會議方式，向立法院外交及國防委員會實施專案報告。

