快訊／導彈式撞擊畫面曝！砂石車「偷轉彎」小貨車高速撞到「彈飛地面」

記者羅欣怡／桃園報導

桃園市蘆竹區南青路與大華街口今（8日）上午發生嚴重事故！42歲黃姓砂石車駕駛左轉時，疑未依規定轉彎，直行的54歲湯姓小貨車駕駛，根本來不及煞車，「導彈式」撞擊砂石車車頭，小貨車整台車彈起又落下，湯男一度卡在駕駛座上，救出後腳部骨折及多處擦挫傷，送往長庚醫院救治。

砂石車違規轉彎，小貨車高速撞擊。（圖／翻攝畫面）

畫面中，砂石車緩緩向前移動，駕駛方向盤一轉，車頭左轉直行，但右方直行的小貨車根本來不及反應，「導彈式」高速撞擊砂石車的車頭，由於衝撞力道過大，小貨車整台車從路面彈起後又落下，湯姓駕駛一度受困於座位上，救護人員到場時將人拉出，湯男腳部骨折及多處擦挫傷，送往長庚醫院救治。

廣告 廣告

小貨車撞到整台車彈離路面，駕駛骨折。（圖／翻攝畫面）

警方表示，雙方均未飲酒，初步分析砂石車駕駛未依規定轉彎，相關肇事責任待進一步釐清。該路段除此A2車禍外，事故發生後該路口後方又發生一起水泥預拌車與自小客之車禍，造成南青路往南崁方向塞車，請用路人行經該路口時務必小心駕駛。蘆竹分局呼籲，行經路口時，務必遵守交通號誌指示，切勿搶快或違規行駛以確保自身和他人安全。

更多三立新聞網報導

報關老闆聽神棍「從母姓」改運！才改完⋯拉不出屎開刀、祖宗托夢示警

桃女未禮讓行人！收6千罰單手抖：我初犯 網抓「1細節」…她被砲到刪文

妻罹紅斑性狼瘡瀕死！美籍尪瞞婚「激戰小三」抓包背叛情人：知我已婚

獨家／魂斷國道！一家5口「北上做生意」聯結車撞成鐵餅…56歲岳母喪命

