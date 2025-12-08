快訊／小煜拋離婚震撼彈 前妻「黑底白字」首發聲

小煜宣布離婚消息，前妻言言首度發聲。（圖／翻攝自小煜IG）





棒棒堂成員小煜（楊奇煜）2020年與護理師妻子言言結婚，老婆超高顏值更被形容神似日本女星佐佐木希。未料今（8）日無預警發文表示兩人已經離婚，掀起大批網友熱議。對此，言言也在社群上首度發聲。

小煜發文提到，「一直以來關心我的朋友們，想和大家分享我最近生活的改變，我和言言在今年 9 月平和地告別了婚姻關係。這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福。」

小煜也坦言，「這段過程讓我們學會放下執著也學會以更柔軟的方式看待人生，有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此。」對此，言言也在社群表示，「謝謝大家的關心，我很感謝」，並附上一個雙手合十的符號。



