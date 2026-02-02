快訊／小胖老師袁惟仁病逝！享年57歲 家屬悲痛證實

記者徐珮華／綜合報導

袁惟仁（小胖老師）2020年意外跌倒後，多次被判定為植物人，近年都在台東老家靜養，去年11月底突然被送往醫院急診，初步檢查顯示白血球指數升高，疑似出現感染反應。時隔2個多月，家屬今（2）日證實他病逝消息，享年57歲，死訊經由好友張宇、陳子鴻等人轉述後曝光。

袁惟仁病逝，享年57歲。（圖／翻攝自袁惟仁臉書）

袁惟仁家屬證實其死訊，悲痛表示他走得平靜且自由，後續將把他帶回台北，與父親長眠於同一個地點。而他生前創作無數，家屬也寫下：「慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽……，他無所不在。謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。」

噩耗曝光後，同為歌唱選秀節目《超級星光大道》評審的張宇，痛心寫下「我們親愛的小胖今天離開我們了……」；陳子鴻也哀悼：「小胖老師一路好走。」

袁惟仁家屬證實死訊。（圖／翻攝自張宇臉書）

袁惟仁家屬全文：

大家好，小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。

我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。

慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽……，他無所不在。

謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。

袁藹珍

2026-02-02

