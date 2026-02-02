快訊／小胖老師袁惟仁過世享年57歲 姊姊證實「小胖選擇今天離開我們」全文曝光

小胖老師袁惟仁中風7年後過世，姊姊發出袁惟仁過世消息。（翻攝自臉書）

資深音樂人袁惟仁（小胖老師）自2018年因腦溢血倒下後，2020年在家中摔倒而成了植物人，今（2）日傳出他死訊，享年57歲。據本刊獲得消息，指他上週因反覆感染引發氣管發炎而進醫院，情況相當危急且煎熬。

袁惟仁的姊姊在隨後即發出聲明，寫著「小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由，我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽....他無所不在。謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。」

生病後，袁惟仁轉往台東老家休養，已成植物人的他長期臥床，需家人全天候照料，意識模糊且不太認人，近況未有起色，去年11月底，還因疑似感染、發燒及排尿異常等情形，被緊急送往台東馬偕醫院，這一切支出，有演藝圈友人長期支持其經濟。

袁惟仁過往曾多次傳出烏龍死訊，這一次竟是真的死訊，本刊致電他生前好友王治平，他第一時間反應不及，而前妻陸元琪面對本刊詢問，直言在開車，無法回應。

