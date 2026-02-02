快訊》小胖老師袁惟仁離世！享年57歲 結束燦爛音樂人生

「小胖老師」袁惟仁。（資料照片）

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2018年7月在上海因跌倒腦溢血，臥床養病多年，去年(2025)底曾傳出身體不適消息。資深音樂人陳子鴻今（2）日在臉書證實，「小胖老師」袁惟仁已於近日病逝，享年57歲，消息曝光令外界震驚不捨。

陳子鴻在臉書轉發袁惟仁姊姊袁藹珍的發文，內容寫道：「大家好，小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽...他無所不在。謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。袁藹珍2026-02-02」。

廣告 廣告

袁惟仁好友紀寶如聽到這個噩耗則表示：「我們有連絡袁二姐，電話也沒接哦，不知狀況如何。」

袁惟仁2018年在上海腦溢血倒下，搶救時發現腦部腫瘤，手術後返台休養。2020年於台東老家再度跌倒，經醫師評估後呈植物人狀態，長期臥床由家人照料。近年健康狀況反覆，2025年底曾因疑似肺部發炎導致病情惡化，緊急送往台東馬偕醫院急診，當時身體狀況已相當虛弱。與病魔纏鬥約8年後，最終由他的姊姊證實，於2026年2月2日安詳離世。

更多中時新聞網報導

NBA》詹皇噙淚返鄉 湖人卻慘輸騎士

年菜聰明吃 健康過年少負擔

林心如50歲生日趴 甜蜜對唱霍建華