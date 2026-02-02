快訊／小胖老師袁惟仁驚傳病逝 享年57歲

袁惟仁驚傳病逝。（圖／翻攝自袁惟仁臉書）





袁惟仁（小胖老師）先前在上海意外跌倒導致腦溢血，2020年又再度因跌倒送醫，近年在台東老家臥床休養，女星紀寶如經常前去探望，甚至受訪時還表示「沒有想像中嚴重」，未料今（2）日傳出過世消息。

袁惟仁生前好友張宇透過粉絲專頁轉發袁惟仁姊姊聲明，「大家好，小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。」袁惟仁姊姊表示，會將袁惟仁帶回台北與父親安葬在一起，「一個有山有水他熟悉的地方。」

袁惟仁姊姊提到，「慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽….他無所不在。」也謝謝所有曾經幫助、關懷袁惟仁的朋友，「他是帶著你們的溫暖離開的。」

袁惟仁家屬聲明全文

大家好，小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。

廣告 廣告

我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。

慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽….他無所不在。

謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。



【更多東森娛樂報導】

●袁惟仁傳送醫急救 「紀寶如連絡上了」 曝最新病況

●袁惟仁健康亮紅燈「緊急送醫」 親姊25字吐心聲

●袁惟仁臥床6年突送醫！紀寶如曝最新病情 經濟狀況全說了

