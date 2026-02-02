快訊／小胖老師走了！袁惟仁病逝家中 享年57歲

袁惟仁2日傳出離世不幸消息。資料照

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁2018年7月在上海時因意外跌倒，引發腦溢血，搶救過程發現還腦部有腫瘤，動刀與死神搏鬥2個月後，也脫離險境後返台治療卻又在家中摔倒，目前呈現植物人情況。日前他因身體不適，送往醫院急救，未料，今（2日）驚傳他離世消息，對此，先前曾探望他的台灣優質生命協會祕書長紀寶如未接電話，而資深音樂人陳子鴻則證實不幸消息。

陳子鴻今在臉書轉發袁惟仁的姊姊袁藹珍的發文：「大家好，小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽，他無所不在。」

袁惟仁生前音樂才華洋溢，曾擔任S.H.E、動力火車、齊秦等歌手專輯製作人，也創作了〈征服〉、〈夢醒了〉、〈離開我〉、〈夢一場〉等紅遍大街小巷的經典作品。他最為人熟知的是擔任《超級星光大道》評審，以犀利又幽默的評語爆紅，其中「加油好嗎？」更成為經典語錄。後期他將事業重心轉往大陸發展，卻在事業高峰期不幸病倒。

袁惟仁早期與莫凡組成「凡人二重唱」，1991年推出首張專輯《杜鵑鳥的黃昏》就入圍第4屆金曲獎最佳演唱組合，並在1993、1994年連續兩屆獲獎。他也曾替天后王菲創作〈執迷不悔〉、〈旋木〉等膾炙人口的作品，影響橫跨數個世代。

私下生活方面，袁惟仁曾與陸元琪有段婚姻，育有一子一女，但這段婚姻於2016年結束。晚年臥病期間，由姊姊袁藹珍悉心照顧；唱片界好友張宇更號召多位業界好友定期捐款，協助袁惟仁的醫療與生活開銷，展現深厚的音樂圈兄弟情誼。

