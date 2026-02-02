快訊／「小胖老師」纏病8年逝世家中 家屬證實死訊！張宇、黃韻玲心痛哀悼

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁今傳病逝家中。（翻攝自臉書）

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁去年11月底，才因身體不適，緊急送院治療，然而，臥病長達8年時間後，今（2日）驚傳出在台東家中病逝，享年57歲，家人也已證實噩耗。

袁惟仁2020年在海外意外跌倒後，多次被判定為植物人，這幾年在老家台東靜養，去年11月底因身體不適，緊急送醫治療，卻沒想到時隔2個月，傳出病逝。

袁惟仁二姊袁藹珍稍早證實死訊，「慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽……，他無所不在。謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。」

廣告 廣告

消息曝光，同為歌唱選秀節目《超級星光大道》評審的張宇、黃韻玲，也痛心在臉書寫下「我們親愛的小胖今天離開我們了……」，陳子鴻也哀悼：「小胖老師一路好走。」

袁惟仁家屬全文：

大家好，小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。

我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。

慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽……，他無所不在。

謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。

袁藹珍 2026-02-02

袁惟仁二姊袁藹珍證實死訊。（翻攝自張宇臉書）

更多鏡週刊報導

「請放過我的孩子」陸元琪再發聲 昔袁惟仁出軌拋棄糟糠妻內幕曝光

國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開

19歲遭前男友外流「18分鐘性愛片」牟利 身價20億名媛痛訴：那不是醜聞是虐待