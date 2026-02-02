快訊／「小胖老師」袁惟仁今病逝享年57歲 親姊證實：他走得平靜從此自由

知名音樂人袁惟仁驚傳今（2/2）病逝，享年57歲。取自袁惟仁FB



資深音樂人「小胖老師」袁惟仁8年前因意外跌倒引發腦溢血，之後發現腦部有腫瘤，雖然經過治療一度好轉，但仍持續臥病在床，袁惟仁姊姊袁藹珍證實他今（2/2）病逝家中，享年57歲，陳子鴻也在臉書轉發訃告：「小胖老師一路好走。」

陳子鴻稍早在臉書轉發袁惟仁姊姊袁藹珍的發文：「大家好，小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽他無所不在。謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。」

廣告 廣告

袁惟仁2018年7月在上海時因意外跌倒，引發腦溢血，搶救過程發現腦部有腫瘤，緊急動刀後脫離險境返回台東老家休養，雖然曾一度傳出狀況好轉，但仍持續臥病在床，近年病況成謎。袁惟仁曾寫過無數經典歌曲，包括〈征服〉、〈旋木〉、〈夢醒了〉、〈離開我〉等，除此之外，他最讓人懷念的就是擔任《超級星光大道》的評審，被大家暱稱「小胖老師」，如今病逝也留給親友、粉絲無限哀悼。

更多太報報導

小S謝具俊曄用愛守護姊姊3年 揭S媽見大S雕像淚喊「寶貝妳重生了」

大S逝世滿週年！姜元來坐輪椅出席 具俊曄深情創作雕像藏「愛情密碼」

一輩子忘不了！小S顫抖報喪「熙媛走了」 阿雅曝：她上一秒聊天「下一秒痛哭」