快訊／「小胖老師」袁惟仁病逝 享年57歲





資深音樂人陳子鴻今日在臉書表示，「小胖老師」袁惟仁病逝，享年57歲。袁惟仁2018年7月曾在上海意外摔倒引發腦溢血，搶救過程中發現腦部有腫瘤，與病魔搏鬥2個月後脫離險境返回老家台東休養。臥病長達8年後，今日病逝家中，消息一出引發各界震驚與不捨。

袁惟仁的好友黃韻鈴也在臉書發文哀悼，「我們親愛的小胖，今天離開我們了！」並轉述袁惟仁二姐袁藹珍給大家的訊息，「小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由。我們會帶他回台北和我父親安葬在一起，一個有山有水他熟悉的地方。慶幸他留下很多歌曲，想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽….他無所不在。謝謝所有幫助、關懷小胖的朋友，他是帶著你們的溫暖離開的。」

