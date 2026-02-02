快訊／小胖袁惟仁過世！享年57歲 二姊發文證實

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

華語樂壇傳出令人遺憾的噩耗，知名音樂人「小胖老師」袁惟仁於今（2）日傳出過世消息。其二姐袁藹珍隨即透過社群向親友發布訊息，證實袁惟仁已平靜地離開人世，並表達對弟弟意願的尊重與悼念，感嘆他從此獲得了真正的自由。

華語樂壇傳出令人遺憾的噩耗，知名音樂人「小胖老師」袁惟仁於今（2）日傳出過世消息。（圖／園惟仁個人臉書）

根據袁二姐發布的訊息內容，家屬計畫將袁惟仁帶回台北，安葬於他所熟悉、有山有水的環境，與父親相伴長眠。袁藹珍在文中感性提到，慶幸弟弟留下了許多經典歌曲，「想念他時聽，開車時聽，傷心時聽，平靜時聽……他無所不在。」這番話不僅觸動了無數樂迷的心，也象徵著這位華語樂壇才子雖然形體離去，但其音樂靈魂將永遠陪伴大眾。

袁惟仁自 2018 年因腦溢血倒下後，長期處於養病狀態，期間家屬與好友始終守護在側。袁二姐在訊息末尾也特別感謝所有曾給予幫助與關懷的朋友，強調袁惟仁是帶著大家的溫暖離開的。隨著消息傳出，許多演藝圈友人與粉絲也紛紛發文哀悼，感念他過去為華語音樂界帶來的巨大貢獻與無數動人旋律。

