快訊／小英男孩鄭奕麟涉貪免繼續押！ 北院裁定300萬交保

經濟部綠能科技推動中心前副執行長鄭亦麟涉嫌收賄，調查局台南市調處獲報後，報請台北地檢署指揮偵辦。北檢今年8月指揮調查局搜索鄭亦麟等9人，並於訊後聲押禁見鄭亦麟獲准。如今，鄭亦麟的押期將屆，台北地檢署今（12月26日）偵結起訴，並於下午4時20分召開接押庭。台北地院於晚間裁定鄭奕麟300萬交保，限制住居、限制出境出海8個月，並接受科技監控

畢業於台大經濟系的鄭亦麟有小英男孩的稱號，過去為前行政院長林全的學生，過去在林全擔任新境界文教基金會執行長時，鄭亦麟為副研究員。此外，林全出任閣揆時，鄭亦麟擔任行政院能源減碳辦公室主任，2018年綠推中心成立時，鄭亦麟擔任副執行長，2019年同時又接任台船子公司台船環海董事，但卻引發「球員兼裁判」爭議。

鄭奕麟涉嫌收受太陽能系統商泓德能源、東煒建設2家業者的賄賂，因此檢調於今年8月25日兵分22路搜索包括鄭亦麟在內的9人住所以及辦公室等，並約談9名被告，台北地檢署今日偵結此案，依照不違背職務收賄、洗錢、背信等罪起訴鄭亦麟等、東煒建設負責人陳健勝以及其子陳冠滔，另外還有疑似協助鄭奕麟洗錢的家人，母親李佳珍、爸爸鄭伍廷、弟弟鄭兆麟。

