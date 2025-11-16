快訊／少林寺淫亂方丈釋永信爆「玩女人、有私生子」！央視：遭批准逮捕

大陸中心／黃韻璇報導

少林寺方丈釋永信爆犯淫戒，玩女人、有私生子。（圖／翻攝自微博）

中國少林寺管理處今年7月底證實，住持釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵占計畫資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，接受多部門聯合調查，此後少林寺官方官宣新任方丈。今年9月傳出多位與釋永信關係密切的當地人士被帶走協助調查，釋永信的直系親屬也在接受調查中。今（16）日最新消息曝光，中共官媒《央視新聞》稱，「釋永信被批准逮捕」。

據中共官媒《央視新聞》今（16）日報導，嵩山少林寺原住持釋永信涉嫌挪用資金等案，經河南省公安廳指定新鄉市公安機關立案偵查，由新鄉市公安局提請新鄉市人民檢察院「批准逮捕」。日前，新鄉市人民檢察院依法以涉嫌職務侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪，對釋永信作出批准逮捕決定。

廣告 廣告

回顧事件經過，今年7月底中國少林寺方丈釋永信包養情婦、有私生子，侵占寺院資產被抓的消息，在中國微博掀起熱議，釋永信過去的黑歷史也被挖出，早在2015年就被舉報過私生子、侵吞寺產、通姦等，且包養情婦時間點最早可追溯至2000年。

少林寺方丈釋永信包養情婦時間點最早可追溯至2000年。（圖／翻攝自微博）

今年9月，據中國《上海法治報》、《深圳新聞網》、《新黃河》等媒體報導，少林寺原住持釋永信涉嫌刑事犯罪、挪用侵占寺院資產一案，目前又有進展，報導指出「趙某某、錢某某、劉某某等多名與釋永信『關係密切』的當地人士，已被帶走協助調查，相關部門正全力偵查釋永信的兩起刑事案件及多名私生子女」。

釋永信方丈，俗名劉應成，1965年出生，是中國安徽潁上人。1981年到少林寺，拜第二十九代方丈釋行正長老為師，1987年行正長老圓寂，承師衣缽，接任少林寺管委會主任，全面主持寺院事務，1999年榮膺少林寺方丈。

此前就爆出釋永信的商業版圖驚人，網傳少林寺註冊超過600項「少林寺」相關商標，透過授權分服飾、影視、武校等建構商業模型，年收入預估過億人民幣。而傳出釋永信個人就持有少林寺關聯公司80%股份（後退出），並被曝身披16萬人民幣（約66萬新台幣）的金線袈裟、還佩戴天價佛珠，名下關聯18家企業（5家已註銷）。

更多三立新聞網報導

少林寺方丈爆有私生子！酒店「脫袈裟」爬女人身上 她偷留藏精保險套

方丈玩女人、有私生子被抓！李連杰早吐槽：少林寺沒幾個真出家人

16台灣遊客點5披薩被罵！義大利人喊「心痛」轟：不能代表義大利

中國氣炸轟日本「為台獨撐腰」！主播播報一半脫口：是又怎樣咬我啊

