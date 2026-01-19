快訊／尖叫1聲亡「不是流感」！11歲女童驗出1病毒攻心亡 醫：無特效藥

記者陳佳鈴／台中報導

B19病毒是造成兒童常見「傳染性紅斑」（Erythema Infectiosum）的元兇，因感染後雙頰會出現紅通通的整片紅疹，狀似被賞巴掌，故又被稱為「蘋果病（Apple Disease）」或「臉頰巴掌病」。（圖／翻攝自日本國立健康危機管理研究機構）

台中市近日發生一起離奇案件，一名年僅11歲的女童，因感冒症狀持續近一個月未癒，11日外出時突然在車內「大叫一聲」後隨即昏迷，雖經送醫裝上葉克膜搶救兩天，仍因嚴重心臟衰竭宣告不治。檢驗後發現，女童體內呈現「B19微小病毒（Parvovirus B19）」陽性，醫師研判恐是病毒侵襲心臟引發猛爆性「急性心肌炎」。

據了解，這名11歲女童在發病前，已經出現感冒、咳嗽等症狀長達近一個月，期間曾隨家人前往中國旅遊。家屬原以為只是普通感冒未癒，並未察覺致命危機已悄然逼近。事發當天，女童與家人開車外出，原本還在車上正常交談，不料途中她突然發出一聲淒厲尖叫，隨即失去意識倒下。家屬嚇得魂飛魄散，緊急將她送往中國醫藥大學附設醫院急救。

廣告 廣告

醫療團隊接手後發現女童心臟功能嚴重受損，立即裝上葉克膜（ECMO）試圖維持生命徵象，無奈病情惡化速度過快，併發嚴重肺水腫與多重器官衰竭，在與死神拔河兩天後，女童仍不幸離世。

檢驗報告顯示，女童體內驗出「B19微小病毒」！施勝桓小兒科診所院長施勝桓指出，B19病毒是造成兒童常見「傳染性紅斑」（Erythema Infectiosum）的元兇，因感染後雙頰會出現紅通通的整片紅疹，狀似被賞巴掌，故又被稱為「蘋果病（Apple Disease）」或「臉頰巴掌病」。

施勝桓解釋，B19病毒主要透過飛沫或血液傳染，潛伏期約4至20天。其發病過程通常分為三階段：一剛開始會出現發燒、鼻塞、咳嗽等類似感冒症狀，最容易被家長輕忽。第二階段則是「出疹期」 數日後臉部出現典型紅斑，紅疹可能擴散至軀幹與四肢。最後來到最危險的「併發症期」，雖然多數兒童感染後症狀輕微，但病毒若隨血液侵犯關節或神經系統，可能引發關節炎、腦炎；最致命的情況即是入侵心臟，誘發「急性心肌炎」或嚴重「心律不整」。

醫師強調，B19病毒目前「沒有特效藥」也「無疫苗」可預防，治療上多採支持性療法，仰賴病患自身免疫力康復。雖然重症機率不高，但對於「免疫力不全者」、「慢性貧血患者」以及「孕婦」（恐導致胎兒水腫流產）而言，B19病毒具有極高風險。

更多三立新聞網報導

獵龍大作戰！綠鬣蜥巨獸獎金飆300元 去年狂抓26萬隻飆3倍

13歲少年泡澡20分鐘腦出血！醫驚揭致命關鍵：「1錯誤」讓血液濃稠如粥

驚！後備軍人教召未到竟遭起訴 法官逆轉判無罪揭「這盲點」

台中榮總爆醫材廠商違法動刀！3神經外科醫遭停權撤職 最高罰150萬

