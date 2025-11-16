快訊／就是今天！普發1萬元ATM閃電開領 這3件事千萬別做錯！

財經中心／師瑞德報導

財政部宣布，「全民+1 政府相挺」普發現金再添新通路，自114年11月17日起至115年4月30日止，正式開放民眾透過全台指定ATM直接領取新台幣1萬元現金。民眾只要持有全國任一金融機構（含郵局）發行的提款卡，就可前往貼有「普發現金」識別貼紙的指定金融機構（含郵局）ATM機臺操作，不限原往來銀行，即可完成領取，號稱快速、方便又免手續費。

財政部今（14）日與金融監督管理委員會共同召開記者會，並邀請數位發展部及行政院打擊詐欺中心一同出席，由金管會說明ATM領現開放時間、操作流程及注意事項，同時提醒民眾務必認明普發現金唯一官方網站「[https://10000.gov.tw」，以確保領取作業安全無虞。](https://10000.gov.tw」，以確保領取作業安全無虞。)

廣告 廣告

16家金融機構加入 2.8萬台ATM覆蓋逾8成

財政部表示，此次參與普發現金ATM領現服務的共有全台16家金融機構（含郵局），包括：臺灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、中小企業銀行、國泰世華銀行、台新銀行、中國信託銀行、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦銀行及中華郵政公司。

全台貼有識別貼紙、提供普發現金領取服務的ATM約有2萬8千餘臺，覆蓋率超過8成。財政部強調，無論民眾平時主要往來銀行為何，只要看到ATM上貼有普發識別標示，即可插卡領取，不受金融機構別限制。

三項資料在手 插卡依指示就能完成領取

在實際操作上，財政部說明，民眾透過ATM領取普發現金的流程相當單純，只需備妥三項基本資訊：提款卡、本人身分證號或居留證號，以及健保卡號。

民眾只要將提款卡插入貼有識別貼紙的指定ATM，依畫面指示輸入相關資料，確認無誤後，即可完成領取新台幣1萬元的作業。

若為父母或監護人代領未滿13歲孩童的普發現金，則由代領人持自己的提款卡操作，並依ATM畫面提示，輸入代領人身分證號，以及孩童的健保卡號，即可幫未成年子女完成代領。

跨行免手續費 機器故障可立即求助客服

財政部特別強調，透過ATM領取普發現金，不論是否跨行，金融機構皆不會收取任何手續費。換句話說，民眾不必特地跑到自己往來的銀行，只要看到有「普發現金」識別貼紙的ATM，就能就近完成領取。

若遇到ATM顯示暫停服務、未吐鈔或其他異常情況，民眾可立即使用ATM旁的客服電話聯繫該金融機構客服人員，或撥打該行24小時服務專線協助處理，過程中不需驚慌，也不必接受任何來路不明的「協助」指示。

領取管道多元 政府重申不會主動要求操作ATM

目前普發現金的領取方式包括：線上登記入帳、ATM領現及郵局臨櫃領取，財政部再度呼籲，時間充裕、管道多元，民眾可依自身需求與習慣自由選擇，不必急於擠在同一時間、同一通路領取。

財政部同時再三強調，政府機關不會主動打電話、發簡訊或寄電子郵件要求民眾操作ATM、進行轉帳或提供帳號密碼；如接獲自稱與「普發現金」有關的可疑電話、簡訊或電子郵件，民眾應提高警覺，切勿依指示操作，更不要提供個人金融資料。

如有任何疑慮，可撥打165反詐騙專線或1988客服專線查證，避免落入詐騙陷阱。財政部呼籲，全民在享受普發現金政策之餘，也要一同提高防詐意識，確保款項安全入袋。

114年11月17日起，民眾可持任一銀行或郵局提款卡，到貼有「普發現金」識別貼紙的指定ATM，一鍵領取1萬元現金，免跨行手續費、全台逾2.8萬台機器可用。財政部提醒，認明官方網站10000.gov.tw，政府不會打電話或傳訊教你操作ATM，慎防詐騙。（圖／財政部提供）

114年11月17日起，民眾可持任一銀行或郵局提款卡，到貼有「普發現金」識別貼紙的指定ATM，一鍵領取1萬元現金，免跨行手續費、全台逾2.8萬台機器可用。財政部提醒，認明官方網站10000.gov.tw，政府不會打電話或傳訊教你操作ATM，慎防詐騙。（圖／財政部提供）

114年11月17日起，民眾可持任一銀行或郵局提款卡，到貼有「普發現金」識別貼紙的指定ATM，一鍵領取1萬元現金，免跨行手續費、全台逾2.8萬台機器可用。財政部提醒，認明官方網站10000.gov.tw，政府不會打電話或傳訊教你操作ATM，慎防詐騙。（圖／財政部提供）

114年11月17日起，民眾可持任一銀行或郵局提款卡，到貼有「普發現金」識別貼紙的指定ATM，一鍵領取1萬元現金，免跨行手續費、全台逾2.8萬台機器可用。財政部提醒，認明官方網站10000.gov.tw，政府不會打電話或傳訊教你操作ATM，慎防詐騙。（圖／財政部提供）

114年11月17日起，民眾可持任一銀行或郵局提款卡，到貼有「普發現金」識別貼紙的指定ATM，一鍵領取1萬元現金，免跨行手續費、全台逾2.8萬台機器可用。財政部提醒，認明官方網站10000.gov.tw，政府不會打電話或傳訊教你操作ATM，慎防詐騙。（圖／財政部提供）

114年11月17日起，民眾可持任一銀行或郵局提款卡，到貼有「普發現金」識別貼紙的指定ATM，一鍵領取1萬元現金，免跨行手續費、全台逾2.8萬台機器可用。財政部提醒，認明官方網站10000.gov.tw，政府不會打電話或傳訊教你操作ATM，慎防詐騙。（圖／財政部提供）

114年11月17日起，民眾可持任一銀行或郵局提款卡，到貼有「普發現金」識別貼紙的指定ATM，一鍵領取1萬元現金，免跨行手續費、全台逾2.8萬台機器可用。財政部提醒，認明官方網站10000.gov.tw，政府不會打電話或傳訊教你操作ATM，慎防詐騙。（圖／財政部提供）

更多三立新聞網報導

大盤狂瀉近300點！「玻璃陶瓷」逆勢噴出18% 下週救命仙丹看過來

3cm小館長別哭！陳之漢被爆曾動刀「雄風升級」？ 醫揭最慘代價

貿協穩定幣論壇12月登場！國際大咖VISA、Circle都來了

回擊《經濟學人》匯率壓抑論！台美罕見發佈聯合聲明 央行：匯率沒在騙

