快訊／就是他！反送中拳館再遭潑漆⋯台籍嫌「正面照曝光」犯案8小時逃回港

梁男潑漆後8小時火速返港，離境時手上仍有紅漆。

曾參與香港反送中運動、現移居台灣的香港抗爭者「赴湯」湯偉雄，其位於台北士林的泰拳工作室驚傳再度遇襲。今（4日）凌晨，一名陌生男子對其館址潑灑紅漆並散佈恐嚇傳單。警方調查發現，嫌犯為一名台籍港男梁姓男子，疑因不滿湯偉雄在網路上發表的反中言論而跨海報復，且犯案後隨即搭機潛逃回香港。

湯偉雄因持續在台參與聲援香港行動，於去年（2025年）11月遭港府發布通緝，隨後其工作室便頻繁遭遇騷擾。今日凌晨2時許，梁姓嫌犯趁夜色掩護，不僅剪斷監視器線路，更對工作室大門與牆面猛力潑灑紅漆，現場甚至留有大量印有被害人照片的紙張，恐嚇威脅意味極其濃厚。湯偉雄表示，對方顯然是針對他在網路上的言論而來，意圖透過暴力手段製造恐懼，但他強調絕對不會因此噤聲。

「特種任務式」精密犯罪：入境到離境僅 8 小時

根據士林分局專案小組的數位偵查，這起案件展現出高度「特種任務化」的犯罪特徵。這名梁姓台籍港男的行動極為迅速且精密，他在昨（3）日深夜入境台灣後，隨即購買油漆並於今日凌晨前往士林犯案。為了躲避查緝，梁嫌在犯案後多次換乘計程車前往萬華區製造斷點，最後再直奔桃園機場。

從其入境、購買工具、犯案到最終於清晨8時搭乘最早班機潛逃離境，整個過程不到半天，僅在短短8小時內便完成這起跨境滋擾案。警方雖然在案發後2小時內便迅速釐清案情並鎖定梁嫌身分，但對方已於清晨離境返港。



