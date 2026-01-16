快訊／尹錫悅因「妨礙逮捕」一審被判有期徒刑5年

南韓前總統尹錫悅。（資料照／美聯社）





今（16）日下午，首爾中央地方法院召開一審，南韓前總統尹錫悅因「妨礙逮捕」一審被判有期徒刑5年。

根據《韓聯社》等韓媒報導，首爾中央地方法院今（16）日，針對尹錫悅的特定妨害公務執行、濫用職權、妨礙權利行使等罪嫌進行一審宣判。檢方針對此案求刑10年，而法官在一審中判處5年有期徒刑。考量案件的高度社會關注度，法院也同意對宣判過程進行直播。

針對「妨礙逮捕」的指控，合議庭指出，尹錫悅「試圖阻止調查機關依法執行逮捕令、企圖湮滅證據，為了一己安危與私利，實質上將效忠於大韓民國的總統警護處公務員私兵化」，更直指「此屬於重大犯罪，從犯行內容來看，罪質極為惡劣」，且「未見任何反省態度」，並強調「鑑於其身為時任總統的犯罪行為對法治造成的破壞，有必要予以矯正，因此必須施以相應的嚴厲刑罰」。

此外，法院也再次強調，戒嚴作為國家緊急權的行使，極可能引發全國性混亂並侵害國民基本權利，必須僅在別無他法的極端例外情況下才能實施。然而，尹錫悅卻史無前例地僅通知特定少數國務委員召開會議，公然違反法律。法院嚴厲指出，「身為總統，本應比任何人更有義務捍衛憲法、遵守法秩序，卻反而輕視憲法與法律所規定的程序要件，理應受到譴責」。

