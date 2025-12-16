快訊／尾牙加碼靠這張！「百萬年終獎金」自己刮 200元拚60個百萬頭獎

財經中心／師瑞德報導

搶攻年終尾牙商機，台灣彩券16日推出全新刮刮樂「百萬年終獎金」，每張售價200元。最大亮點是頭獎100萬元多達60個，為目前市面上百萬獎項最多的遊戲。總中獎率33.72%，適合與同事親友歡聚試手氣，為自己「放大」年終獎金。（圖／台灣彩券提供）

隨著歲末年終尾牙旺季到來，許多上班族最期待的就是年終獎金入袋。為了讓民眾在歡聚時刻能試手氣、替自己的荷包「加碼」，台灣彩券公司今（16）日宣布推出全新主題刮刮樂「百萬年終獎金」，主打頭獎新臺幣100萬元多達60個，是目前市面上百萬級獎項個數最多的一款遊戲，要讓大家在歲末年終體驗「即刮即樂」的興奮感。

上班族數錢樂開懷 票面設計超應景

台彩表示，「百萬年終獎金」每張售價新臺幣200元，票面設計充滿巧思，以上班族手握大把鈔票雀躍歡呼的模樣為主視覺，背景襯托飛灑的金幣，精準傳達出民眾對於豐厚年終獎金到手時的興奮與期待。

在獎項規劃上，這款新遊戲相當有誠意。總獎項超過154萬個，總獎金逾6.1億元，整體中獎率達33.72%。玩法也相當直觀有趣，只要刮出「鈔票」符號，就能立即獲得獎金500元。

市面最多百萬獎 尾牙派對炒熱氣氛首選

台彩指出，「百萬年終獎金」最大的亮點在於其頭獎數量，100萬元頭獎共有60個，稱霸目前市面上所有刮刮樂遊戲。台彩推薦民眾在迎接年終歡聚時刻，不妨與同事或三五好友相約購買刮獎，不僅能炒熱尾牙、派對的熱鬧氣氛，更提供一個機會刮出大獎，靠自己「放大」年終獎金。

台彩也提醒，民眾每買一張刮刮樂，都能發揮公益彩券愛心助人的本質，在享受刮獎樂趣的同時，也為台灣社會帶來更多好事。

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

