快訊／屏東嚴重車禍！少年騎車突逆向自撞橋墩 送醫搶救仍不治

社會中心／洪正達報導

陳姓少年自撞谷川大橋橋墩，送醫後傷重不治。（圖／翻攝畫面）

屏東三地門鄉21日下午發生一起死亡車禍，陳姓少年（17歲）騎乘一輛微型電動車行經谷川大橋時，不知何故撞上橋墩當場倒地不起，消防局獲報趕抵，將陳姓少年送醫搶救仍宣告不治，詳細車禍原因待釐清。

里港分局指出，21日下午1點接獲報案，指出在三地門鄉省道台24線31.5K處，也就是在谷川大橋上發生車禍，員警趕抵後，初步了解為陳男（17歲）騎乘微型電動二輪車，沿省道台24線往霧台方向行駛，行經谷川大橋時，不知何故突然逆向並撞上橋墩倒地。

陳姓少年當時騎乘的微型電動二輪車。（圖／翻攝畫面）

消防局救護車趕抵後，發現陳男四肢多處受傷，緊急送醫後仍傷重不治，目前正深入調查肇事原因中；警方表示，民眾騎車時須注意車前狀況及道路型態，也呼籲民眾切勿超速駕駛，以免發生意外。

