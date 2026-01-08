快訊／屏東大樓擾夢惡火…1女「鐵窗鎖死燒24分鐘」搶命中！

記者簡榮良／屏東報導

天冷在被窩，一場大火擾夢驚逃！屏東縣內埔鄉一棟大樓今（8）日清晨5時許發生火警，起火的2樓鐵窗鎖死，火光不斷竄出，居民連滾帶爬逃生。消防獲報出動16車28人前往灌救，救出一名43歲女子，意識模糊送醫搶命中。據住戶描述，火災前有聽見吵架聲，將矛頭指向人為縱火；不過，警方矢口否認，詳細起火原因有待釐清。

屏東縣內埔鄉一棟大樓今（8）日清晨5時許發生火警，起火的2樓鐵窗鎖死，火光不斷竄出。（圖／翻攝畫面）

「起火了！！」嘶吼聲劃破靜謐的清晨，適逢冷氣團來襲，躲在被窩的居民連滾帶爬，此時鼻腔已被濃濃燒焦味佔據，睡眼惺忪全往路上跑，再回頭可清楚看見2樓鐵窗內烈火燃燒，一名43歲女子受困其中。

屏東消防局指出，今晨5時56分許接獲通報，指出內埔鄉光華街一處大樓發生火警案件，派遣內埔、竹田、萬巒、龍泉、潮州、萬丹分隊及第二大隊，共計調派16車28人，由副大隊長林世彬帶隊指揮，迅速趕抵現場進行搶救。

據住戶描述，火災前有聽見吵架聲，將矛頭指向人為縱火；不過，警方矢口否認。（圖／翻攝畫面）

上午6時20分於起火戶救出一名意識模糊的43歲女子，初步檢視有輕微生命徵象，立即送往醫院，目前轉ICU病房救治中；另外，有3名民眾輕微嗆傷分別送往屏東、屏基及潮州安泰醫院。火勢最終於6時21分順利撲滅，整起火警共計疏散民眾43人。

據住戶描述，火災前有聽見吵架聲，將矛頭指向人為縱火；不過，警方矢口否認，表示現場同事回報沒有人吵架，也沒有發現可疑分子，起火原因尚待火調人員進一步調查。

