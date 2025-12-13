快訊／屏東校園驚傳 「醉漢持刀揮舞」遭上銬...理由超瞎：是在看X小

社會中心／洪正達報導

醉漢不爽2名學生看他，拿出預藏的美工刀一路追砍進國小校園。（圖／翻攝畫面）

屏東市仁愛國小13日舉辦校慶運動會，原本該是闔家歡樂的日子卻差點變調！有一名酒醉男子約莫中午左右持刀先在校園圍牆邊追砍學生，學生見狀一路逃進校內保健室內關門自救，後來家長及老師趕忙通報警方，員警隨即趕到現場將男子壓制，並當場上銬逮補帶回偵辦。

據悉，該名持刀醉漢中午12點左右騎自行車靠近仁愛國小人行道，看到2名學生後就悄悄靠近，所幸學生機警立刻離開現場，沒想到歹徒隨即拿出預藏的刀子，隨後便罵三字經、邊揮刀，2學生隨即跑進校園內求救，剛好仁愛國小校園內正在校慶中，有家長及老師都在附近，見到有持刀歹徒追殺到校園當場傻眼。

廣告 廣告

還好眾人反應迅速，保健室人員趕忙將附近的學生帶回室內鎖門避難，有家長及老師趕忙通報警方，當員警趕到後當場將醉漢壓制逮補，初步釐清歹徒身份為現年45歲的曾姓男子，聲稱因不爽2名學生看他，才會拿出美工刀揮舞，還好這起驚險事件無人受傷，否則後果不堪設想，警方則在在訓後依殺人未遂罪嫌移送法辦。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

《絕命終結站》台南版！工地鷹架被強風吹垮...2路人直衝對向逃命

昔遭拖拽全身傷！南投老牛入住「老牛的家」近況曝光...平靜的讓人心疼

詭異！台南妙齡小姐姐 「馬路衝浪」連續撲車...第二次真的被撞倒了

光電場「上億工程款」回流！繳回1.2億不法所得 三地總裁鍾嘉村今起訴

