快訊／屏東機車遭連結車車撞倒！妻「腦漿外溢」慘死…夫心碎崩潰
社會中心／洪正達報導
高屏大橋屏東端16日下午發生一起死亡車禍，一輛雙載機車行經高屏大橋橋下涵洞時，疑因道路縮減遭到聯結車擦撞倒地，其中機車雙載的夫妻當場被撞倒，後座的妻子被輾入輪下造成腦漿外溢當場死亡，詳細肇事原因將由警方釐清中。
屏東分局指出，屏東市建國路與大溪路口涵洞16日下午2點半發生一起死亡車禍，當時67歲吳姓男子騎機車搭載68歲李姓妻子行經該路段時準備進入涵洞，但疑似因道路縮減，遭到同向由48歲藍姓男子駕駛的聯結車撞上，導致李姓婦人被捲入車輪後輾過當場死亡。
車禍發生後，警方已立即派員到場處理，並完成道路改善會勘，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清，警方也呼籲，行駛時應避免與大型車輛併行，保持安全距離，切勿進入大型車輛視線死角，以降低事故發生風險，共同維護道路交通安全。
三立新聞網提醒您：
不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！
