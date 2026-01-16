快訊／屏東死亡火警！靠資收維生…獨居男家中堆滿「易燃物」命喪火窟

記者朱俊傑、陳弘逸／屏東報導

屏東縣屏東市中正路巷內今天（16日）凌晨，一處2層樓民宅發生死亡火警。（圖／翻攝畫面）

屏東縣屏東市中正路巷內今天（16日）凌晨，一處2層樓民宅驚傳火警，屋內獨居的57歲的王姓男子，被發現時，已無呼吸心跳，送醫搶救不治。詳細起火原因，仍待釐清。

據悉，死者獨居，平時靠撿拾回收物維生，因此，家中堆放大量易燃物，疑導致這次火災助燃。（圖／翻攝畫面）

這起火警發生在今天（16日）凌晨0時50分，起火地點位於屏東市中正路409巷，一處2層樓民宅；警消獲報前往救援，並從屋內救出57歲的王姓男子，當下人已無呼吸心跳，送醫搶救不治。

57歲的王姓男子被救出時，已無呼吸心跳，送醫搶救不治。（圖／翻攝畫面）

據悉，死者獨居，平時靠撿拾回收物維生，因此，家中堆放大量易燃物，疑導致這次火災助燃；附近鄰居被這場火警驚醒，第一時間協助通報消防，並提水桶、滅火器幫忙滅火，卻仍無法阻止憾事。

