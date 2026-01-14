快訊》屏東跟進了！財政壓力下仍拍板 周春米：營養午餐全面補助

屏東縣長周春米。 圖：屏東縣政府/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 台北市長蔣萬安日前宣布公立國中小營養午餐免費政策後，許多縣市相繼跟進。對此，屏東縣長周春米今（14）日宣布，屏東縣將自115學年度起，全面補助縣內所屬高中、國中及國小營養午餐費用，讓每一位孩子都能在同一條健康的起跑線上成長。她強調，營養午餐不只是一頓飯，而是攸關孩子健康、學習力，甚至一生發展的重要基礎。

周春米表示，守護下一代是縣政的核心價值，孩子的成長不能重來，「這一餐，我們要替他們顧好」。她指出，這項政策預計將有約5萬名孩子受惠，縣府每學年投入約8.2億元，減輕家庭負擔，讓孩子能夠安心學習。

周春米坦言，全面補助營養午餐對屏東而言並不容易，特別是在新版《財政收支劃分法》修法後，屏東首當其衝，財政壓力比以往更加沉重。她強調，每一筆支出背後都是取捨與責任，縣府團隊在「守住財政紀律」與「照顧孩子健康」之間，反覆思考、審慎討論後，才做出這項決定。

她指出，這並不是一個討喜或輕鬆的選擇，但為了孩子的健康與平等受教權，縣府必須勇於承擔。她形容，縣政如同持家，不能只走掌聲最多的路，而是要讓屏東這個家走得穩、走得久。

在政策執行面上，周春米表示，縣府將嚴格把關營養午餐品質，擴大使用在地食材、落實食品安全，並持續推動「班班喝鮮乳」，讓孩子不只是吃得飽，更要吃得安心、吃得開心。

此外，她也強調，校舍、操場、廁所及體育設施等教育建設將持續推動，因為孩子的教育是最重要的投資。周春米最後表示，身為縣長，她願意承擔這個艱難的選擇，「因為守護孩子，就是守護屏東的未來」。

