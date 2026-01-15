快訊／屏東4車連環撞事故！轎車擦撞軍車「閃避又肇事」車門留痕內凹

記者陳弘逸／屏東報導

屏東縣屏東市民生東路與瑞光路一段，今天（15日）上午發生多車擦撞事故。（圖／翻攝畫面）

屏東縣屏東市民生東路與瑞光路一段，今天（15日）上午發生多車擦撞事故，轎車疑為閃避同向軍車發生擦撞；後方車輛要閃避事故現場，又與另一輛軍車發生擦撞，現場分別為2輛軍車及2輛轎車，都無酒駕情事，所幸，未造成傷亡，詳細事故原因，仍待釐清。

現場分別為2輛軍車及2輛轎車，都無酒駕情事。（圖／翻攝畫面）

這起事故發生在今天（15日）上午10時30分，一輛轎車行經屏東市民生東路與瑞光路一段，跟同向的軍車發生照鏡擦撞，後方另輛汽車因閃避事故，又跟另一部軍車發生擦撞。

事故現場肇事車輛分別為2輛軍車及2輛轎車，駕駛都無酒駕情事，也沒造成人員傷亡。詳細事故原因，仍待釐清。

轎車疑為閃避同向軍車發生擦撞；後方車輛要閃避事故現場，又與另一輛軍車發生擦撞。（圖／翻攝畫面）

屏東警方呼籲，行車時務必注意車前狀況並保持安全距離，遇前方突發狀況應減速慢行、避免急煞或驟然變換車道，以降低連環事故發生風險，共同維護行車安全。

