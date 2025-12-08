快訊／峮峮退出《飢餓遊戲》！節目組道歉 揭離開原因

峮峮無預警退出《飢餓遊戲》，製作單位發文證實。（圖／翻攝自飢餓遊戲臉書）





綜藝節目《飢餓遊戲》今（8）日無預警在臉書拋震撼彈，透露今天是峮峮的「畢業典禮」，製作單位更向峮峮及粉絲們道歉，「在無數次的商議、挽留之後，我們終於做出最不捨、但最尊重的決定，陪峮峮完成這場畢業，讓她能真正地休息、放下疲累。」消息曝光後，立刻掀起熱議。

製作單位坦言，一年前峮峮因為身體因素，無法同時兼顧繁重的工作與節目錄影，因此第一次請辭，不過因為多年情感，製作單位讓她以「請假」的方式暫時休息，希望能更有彈性的時間調養身體。

不過這段時間因為製作單位沒有適時、清楚地向外界解釋請假的原因，導致峮峮遭受許多不必要的誤解與惡言，「當網路暴力發生時，我們也沒有第一時間替她澄清、替她擋下，讓她只能把委屈放在心裡，默默承受著有苦難言的壓力。」

對此，製作單位除了感到抱歉外，也向峮峮及粉絲道歉，經過無數次挽留後，做出最不捨的決定，「畢業快樂，含著淚水祝福妳，希望妳飛的更高更遠。」也不忘喊話峮峮「得常常回來看看我們」。



