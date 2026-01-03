快訊／川普下令空襲！委內瑞拉總統：全國進入緊急狀態

國際中心／倪譽瑋報導

近日美國、委內瑞拉關係緊張，川普政府持續對委內瑞拉施壓，進一步擴大制裁範圍，先前美方才在委內瑞拉沿岸一處港口設施發動無人機襲擊。如今《CBS》引述美國官員說法，川普再下令空襲委內瑞拉軍事設施；而委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）宣布全國進入緊急狀態，當地政府也嚴正抗議美國的侵略行為。

外媒《CBS》報導指出，消息人士稱，美軍原本聖誕節就要執行進攻，但後來決定優先打擊奈及利亞伊斯蘭國（ISIS），聖誕節後則因天氣問題再推遲；不具名的美國官員指出，川普很早就允許美軍打擊委內瑞拉。委內瑞拉政府則聲明，對美國的軍事侵略嚴正譴責，並指控美國企圖奪取石油、礦場等戰略資源。

廣告 廣告

🚨 BREAKING: At least six large EXPLOSIONS have just occurred throughout Caracas, the capital of Venezuela



Unconfirmed reports of potential U.S. airstrikes targeting military infrastructure



President Trump may have just dropped the hammer. pic.twitter.com/R0iLgG9303 — Nick Sortor (@nicksortor) January 3, 2026

更多三立新聞網報導

外國人貴3倍！日本要求博物館推「差別收費」：他們應承擔

非意志力不夠！難減肥「90％是發炎害的」 營養師：有3症就算中鏢

學生領錢！這縣市祭「最高10萬補助」 高中職、大學申請資格一次看

百歲爸住院 兒照顧十幾年「出院時突不來了」！醫嘆：人生百態

