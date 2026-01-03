快訊／川普全程緊盯！馬杜洛總統夫婦睡一半 遭美軍三角洲部隊拖出房間逮捕

[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合外電報導

美軍於今（3）日對委內瑞拉發動大規模攻擊，美國總統川普（Donald Trump）在台灣時間下午5點多宣布攻擊成功，已逮獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）和他的夫人，並將2人押送離境。根據CNN報導，2名知情人士透露，馬杜洛與妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）當時正在熟睡，被美軍從臥室裡拖了出來。

根據CNN報導，2名知情人士透露，委內瑞拉總統馬杜洛（右）與妻子弗洛雷斯當時正在熟睡，被美軍從臥室裡拖了出來逮捕。（圖／Nicolás Maduro臉書）

報導指出，馬杜洛夫婦當時在熟睡中被突襲。報導引述一位美國官員表示，這次是由美國陸軍精銳部隊三角洲特種部隊執行的突襲行動，沒有造成任何美方傷亡。

「我當時就像在看電視節目一樣，全程觀看了。」川普接受福斯新聞電話採訪時表示親眼目睹了當時的情景。報導指出，他與幾位軍事將領一起在海湖莊園的一個房間裡即時觀看委內瑞拉總統被逮過程，「如果你親眼目睹了那種速度和暴力，你知道，他們用『速度』和『暴力』來形容這件事，你會覺得這簡直太不可思議了，這些人做得太棒了。其他人根本不可能做到。」

