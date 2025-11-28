快訊／川普出手了！宣布：永久暫停「第三世界國家」移民

國際中心／許智超報導

美國總統川普今（28）日宣布，將「永久暫停」所有來自第三世界國家的移民，並強調此舉是為了讓美國的制度得以完全恢復，更稱唯有透過「反向移民」才能真正讓美國重拾秩序與榮耀。不過，川普並未說明「第三世界國家」包含哪些國家。

川普於美國時間感恩節在社群平台「真實社群」發文，表示即使美國在科技上有進步，移民政策卻侵蝕了這些成果，也讓許多人的生活水準惡化，「我將『永久暫停』所有來自第三世界國家的移民，讓美國的制度得以完全恢復」。

川普提到，他也將撤銷拜登政府批准的非法入境案，驅逐「對美國無貢獻或不愛國」的人士，並取消所有非公民的聯邦補助與福利。他強調，唯有透過「反向移民」（Reverse Migration），才能真正讓美國重拾秩序與榮耀。

隨後川普再度發文，提到根據美國官方人口普查，目前全美外國人口已達5300萬人，其中大多數仰賴社會福利、來自失敗國家，甚至有人出身監獄、精神病院、幫派與販毒組織。不過，川普並未說明「第三世界國家」有哪些。此外，他稍早才下令，由於2名國民兵遭槍擊事件，將全面重審19個「高關注國家」民眾的綠卡發放資格。

