快訊／川普又要動手？美國FAA急發通知：中南美航班提高警覺

編譯林浩博／綜合報導

美國聯邦航空總署（FAA）16日表示，已對航空業者發布一連串警告，提醒航班行經中美洲與部分南美洲空域時，應有所警覺，原因是潛在軍事活動與GPS干擾的風險。

美國FAA發布公告，要行經中南美洲空域的班機提高警覺，原因是潛在的軍事活動與GPS干擾風險。（圖／翻攝自X平台 @petemuntean）

FAA稱，已針對墨西哥和其餘中美洲國家，以及厄瓜多、哥倫比亞和部分東太平洋空域，發布了「飛航公告」（NOTAM），該警告自16日生效，持續60天。

這次警告的發布，正值美國與拉丁美洲緊張升高的敏感時機。川普政府在加勒比海大規模集結兵力，又實施「類斬首」委內瑞拉總統馬杜洛的軍事行動。再加上川普又放話可能在該區域再動武，目標瞄準了哥倫比亞等多個國家。

上週川普更是指控，墨西哥為毒梟掌控，揚言要對此實施陸地打擊。自從3日的委內瑞拉行動，FAA就限制了整個加勒比海地區的航班，迫使主要航空公司取消數百個班次。

