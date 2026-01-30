快訊／川普反制加拿大！「撤銷飛機認證」嗆將課50%關稅

國際中心／黃依婷報導

川普指控，加拿大長期拒絕為美國飛機製造灣流等多款飛機認證。（圖／翻攝自Donald J. Trump臉書）

美國總統川普（Donald Trump）在自家社群平台Truth Social發文，指控加拿大長期拒絕為美國飛機製造「灣流（Gulfstream）」多款商務噴射機進行認證，行為「錯誤且不合法」，並宣布美方將採取反制措施，並警告若未能「立即獲得糾正」，美國將對所有銷往美國的加拿大飛機課徵50%關稅。

川普貼文表示，加拿大未對灣流500、600、700及800型噴射機完成認證，形同透過技術性程序阻礙美國產品進入加拿大市場。作為回應，美國將撤銷對加拿大龐巴迪（Bombardier）Global Express系列，以及所有在加拿大製造飛機的認證，直到灣流取得全面認證為止。

川普同時警告，若相關問題未能「立即獲得糾正」，美國將對所有銷往美國的加拿大飛機課徵50%關稅。

