快訊／川普向英、法、丹麥等8歐洲國徵10％關稅 「直到收購格陵蘭」

2025年9月17日，丹麥軍方在格陵蘭參加北約軍演。美聯社



美國總統川普奪格陵蘭行動更進一步，剛剛在社群媒體宣布，2月1日起對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭8個歐洲國家的輸美商品，徵收10%關稅，直至美國「就格陵蘭島的全面收購達成協議」，更警告6月1日起關稅將提高至25%。

川普（Donald Trump）17日在Truth Social發文表示，美國多年來補貼丹麥、歐盟成員國及其他國家，如今「丹麥該有所回報了」，川普表示世界和平岌岌可危，中國和俄羅斯都想要格陵蘭，丹麥對此卻無能為力。

川普說丹麥「目前有2輛狗拉雪橇用於防務，其中1輛還是最近才添置的」，還說只有他領導下的美國，才能參與這場博弈且取得巨大成功。他也指責丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭都前往格陵蘭，目的不明，對全球安全、保障和生存構成極危險局面。

川普說這些國家已將風險推向無法承受和持續地步，為維護全球和平與安全，須採強而有力措施，是以今年2月1日起，美國將向上述國家（丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭）對美出口所有商品徵收10%關稅；今年6月1日起關稅提高至25%，川普並稱關稅持續有效「直至就格陵蘭島的全面收購達成協議為止」。

川普表示由於「金穹」（Golden Dome）空中及飛彈防禦系統及現代武器系統，收購格陵蘭的需求變得迫切，「金穹」系統只有在包含格陵蘭的情況下，才能發揮最大潛能和效率。川普最後表示，美國願立即與丹麥及任何其他國家展開談判。

丹麥民眾1月17日在首都哥本哈根舉行聲援格陵蘭示威，手持「把手從格陵蘭拿開」等各式標語。路透社

格陵蘭是丹麥的自治領土，格陵蘭擁有自己的民選政府，並管轄大部分內政；丹麥政府負責其外交、國防和財政等，丹麥國防部在格陵蘭軍事總部就設在首府努克（Nuuk），多次參與北約演習。川普上週日（1/11）說格陵蘭的防務是靠「2輛狗拉雪撬」，若美國不採取行動，中國與俄羅斯便會接管。

格陵蘭財政和稅務部長兼副總理艾格德（Mute Egede）上週三（1/14）於白宮與美國官員開會後表示，將有更多北約（NATO）士兵出現在格陵蘭；德國、法國、瑞典都表示會派遣部隊至格陵蘭。

