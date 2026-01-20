快訊／川普奪格陵蘭引拋售潮！美股四指全墨 「這兩檔」逆勢突圍

財經中心／程正邦報導

川普奪格陵蘭引拋售潮！美股四指全墨，道瓊一度狂瀉逾 700 點。（圖／翻攝Yahoo!股市）

美東時間 1 月 20 日，美國股市遭遇 2026 年開年以來最劇烈的震盪。隨著總統川普（Donald Trump）針對格陵蘭主權問題向歐洲盟友祭出關稅威脅，市場避險情緒瞬間引爆。美股開盤後四大指數全線重挫，道瓊工業指數一度崩跌近 700 點，標普 500 指數更回吐了今年以來的所有漲幅。在資金撤出美國資產的同時，黃金與瑞郎成為避風港，金價史上首度衝破每盎司 4,750 美元大關。

政策不確定性：最高法院裁決與貿易戰陰影

市場目前的恐慌核心源於兩大政治變數：

1. 關稅合法性之戰：美國最高法院預計於今日針對川普關稅政策是否違憲作出裁定。若判決不利政府，美國可能面臨退還鉅額稅款的財政壓力；若判決難產，長達數月的經貿不確定性將持續壟罩市場。

2. 美歐關係決裂：川普因格陵蘭議題對歐洲各國加徵關稅，甚至揚言對法國香檳課稅。歐洲領袖已啟動反制機制，丹麥退休基金（AkademikerPension）更開出第一槍，宣布將於月底前清倉所有美國公債。

台積電ADR受大盤影響，盤中跌幅來到 2.63%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

盤中數據快報（截至台北時間 21 日凌晨近 1 時）

受政經利空夾擊，美股盤中表現慘澹，科技股與傳統權值股同步走低：

* 道瓊工業指數：下跌 543.65 點（-1.10%），暫報 48,815.68 點。

* 那斯達克指數：下跌 305.79 點（-1.30%），暫報 23,209.59 點。

* 標普 500 指數：下跌 76.93 點（-1.11%），暫報 6,863.08 點。

* 費城半導體指數：下跌 1.23 點（-0.02%），暫報 7,926.18 點。

* 台積電 ADR：跟隨大盤下挫，暫跌 2.63%。

美光這幾天表現亮眼，不受大盤影響逆勢突圍，盤中漲幅近 3%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

明星個股焦點：美光與 Netflix 逆勢突圍

儘管大盤血流成河，仍有部分個股因重組與擴產消息獲得支撐：

* 美光（MU）：逆勢上漲 2.66%。公司正式宣布斥資 18 億美元收購力積電銅鑼廠房，並在紐約州動土千億美元級晶圓廠，擴張 DRAM 產能意圖明顯。

* Netflix（NFLX）：上漲 0.49%。收購大戰白熱化，Netflix 向 SEC 提交文件，擬以每股 27.75 美元「全現金」方案奪取華納兄弟旗下 HBO Max 等核心資產。

* 輝達（NVDA）：盤中重摔逾 3%。受中國海關傳出禁止 H200 晶片入境消息影響，股價跌破 181 美元關卡。

* Applovin（APP）：遭機構 Capitalwatch 指控核心股東涉嫌合規風險與金融犯罪，早盤股價大跌逾 5%，盤中拉回仍跌 0.17%。

受中國海關禁止 H200 晶片入境影響，輝達盤中跌逾 3%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

避險資產：黃金與美債殖利率雙飆

隨著日本債市遭遇劇烈賣壓並外溢至全球，美國 30 年期公債殖利率攀升至 4.92%。投資人為求自保，瘋狂湧向貴金屬與瑞郎，黃金價格盤中大漲超過 3%，報每盎司 4,751.30 美元，刷新歷史紀錄。

