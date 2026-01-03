快訊／川普宣布「接管委內瑞拉」 馬杜洛遭美軍拘捕蒙眼上銬照曝光

（記者石耀宇／綜合報導）美國總統川普（Donald Trump）宣布，隨著委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）遭美軍逮捕，美方將「接管」委內瑞拉政務一段時間，直到完成他口中的「安全、妥善、審慎的政權轉移」，引發國際高度關注。

川普3日在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）召開記者會表示，美國軍方對委內瑞拉發動大規模空襲與特種行動，將馬杜洛夫婦自境內拘捕並押往美國軍艦，後續預計送往紐約受審。他強調，為避免「其他勢力」趁機上台重演過去動亂，美國將在當地建立過渡性管理架構，在新政府「符合安全與合法性」前，暫時主導委內瑞拉政務。

在記者會前，川普已於自家社群平台公布一張照片，畫面中一名被指為馬杜洛的男子雙眼被蒙、雙手上銬，身穿灰色運動服，坐在美軍兩棲攻擊艦「硫磺島號」（USS Iwo Jima）艦上，手上還拿著礦泉水瓶。川普並以「馬杜洛在硫磺島號上」為文說明，引發外界對被俘畫面的真實性與人權問題討論。

圖／川普公布照片，可見被指為馬杜洛的男子雙眼被蒙、雙手上銬，身穿灰色運動服。（翻攝 Facebook）

針對未來的委內瑞拉政局，川普表示，美方將組成一個「管理團隊」負責過渡事務，國務卿魯比歐（Marco Rubio）、國防部長海格賽斯（Pete Hegseth）都會參與。他在接受訪問時也被問及是否支持反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）出任新領袖，川普回應「我們現在會認真考慮」，但強調委內瑞拉目前仍有副總統存在，相關安排仍在評估中。

馬杜洛被捕後，委內瑞拉政局急遽動盪。多家媒體引述消息人士報導，副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）已赴俄羅斯，並透過國營電視發表語音談話，要求美方提出馬杜洛及其妻子「仍然活著」的證據；她的兄長、國會議長豪爾赫．羅德里格斯則被指仍留在加拉加斯，但尚未公開露面。

