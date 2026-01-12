快訊／川普宣布：與伊朗商業往來國家 都課徵25％關稅

美國總統川普。（資料照／美聯社）





針對伊朗持續血腥鎮壓全國性反政府示威，美國總統川普今（13）日透過自家社群平台「真實社群」（Truth Social）宣布，將對任何與伊朗伊斯蘭共和國進行貿易的國家，課徵其與美國之間所有業務往來25%的關稅，也強調這項命令是「最終且不得更改」。

川普全文如下：

即日起，任何與伊朗伊斯蘭共和國進行商業往來的國家，與美國有任何形式的生意往來都將被課徵25%的關稅。本命令為最終且具決定效力。感謝各位對此事的關注。

美國總統 唐納川普

