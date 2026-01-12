快訊／川普將出手？美國發布「安全警報」：要求公民立即離開伊朗

國際中心／黃韻璇報導

美國時間12日川普在Truth Social上發文表示，「即日起，任何與伊朗進行貿易的國家，其與美國進行的任何及所有貿易，都將繳納25%的關稅」，此外，美國也發布安全警報（Security Alert），要求所有美國公民立即離開伊朗。

美國駐伊朗大使館13日表示，由於伊朗各地抗議活動不斷升級，可能演變為暴力衝突、罷工和暴動，加上伊朗境內交通中斷、網路封鎖仍在持續，呼籲美國公民應做好網路持續中斷的準備，並事先規劃備用通訊方式，呼籲美國公民「立即離開伊朗」，前往土耳其或其他國家。

廣告 廣告

美國發布「安全警報」要求公民立即離開伊朗。（圖／翻攝自官網）

此外，也提醒公民避開示威活動、注意周遭環境，關注媒體最新消息、保持手機電量充足，並與家人朋友保持聯繫。

伊朗民眾為了抗議通貨膨脹走上街頭，超過185個城市加入抗爭，政府選擇血腥鎮壓，甚至全面封鎖網路，恐已超過6000人死亡。此前，川普也在社群媒體上聲援抗議群眾，稱伊朗「正以前所未有的方式看見自由」，並表示美國「隨時準備提供協助」。

更多三立新聞網報導

今晨低溫7.3度！白天高溫飆至27度 又有新一波「強冷空氣」這天到

遭林妍霏酸私下叼著菸！李多慧首發聲：真的不喜歡抽菸 低沉嗓音網急勸

川普盯上格陵蘭！喊「恐遭中俄占領」 中國氣炸：別拿其他國家當藉口

黃國昌才喊訪美談關稅！美媒爆「台美關稅15%」 網笑：他下飛機了嗎

