快訊／川普怒了親自開鍘 宣布南韓關稅15%升至25%！

美國總統川普台灣時間(27)日透過社群平台發文，公開點名南韓國會遲遲未完成貿易協議批准程序，宣布即日起調高對南韓部分商品的進口關稅，稅率由原先的15%一口氣提高至25%。（圖／翻攝自TruthSocial @realDonaldTrump）

美國貿易政策再度出現急轉彎。美國總統川普台灣時間(27)日透過社群平台發文，公開點名南韓國會遲遲未完成貿易協議批准程序，宣布即日起調高對南韓部分商品的進口關稅，稅率由原先的15%一口氣提高至25%。消息一出，立刻在國際市場掀起波瀾，南韓出口導向型產業首當其衝，市場避險情緒明顯升溫。

川普在貼文中直言，美國一向重視貿易協議的誠信與執行效率，凡是已經談妥並完成簽署的協議，美方都會依約迅速調降關稅，協助雙邊貿易順暢運作；但前提是「對方也要做到」。他強調，南韓國會至今仍未完成批准程序，導致協議無法正式生效，美國只能採取因應措施，確保自身核心利益不受損害。

川普指出，他與南韓總統李在明於2025年7月30日已達成一項「對雙方皆有利」的重大貿易協議，並在同年10月29日訪問南韓期間再次確認相關條款。不過，協議內容雖已談妥，卻卡在南韓國會的立法與批准流程，遲遲無法落實。川普質疑，既然行政部門已同意條款，國會為何長期延宕，讓協議停留在紙上。

川普進一步說明，在協議尚未正式生效前，是否通過批准屬於南韓國會的權限，但美國不能無限期等待。他因此宣布，將對南韓汽車、木材、製藥產品，以及其他原本列入對等關稅範圍的商品，全面把關稅稅率由15%調高至25%，作為過渡期間的政策回應。

目前，尚不清楚這項關稅調整是否已全面生效，或是否仍保留談判空間，但市場已率先反應潛在衝擊。根據美國商務部資料，南韓是美國主要進口來源國之一，2024年南韓對美出口金額高達1,320億美元，出口結構以汽車及零組件、半導體與電子產品為主。一旦關稅正式上調，相關商品在美國市場的售價勢必面臨上調壓力，企業獲利空間也將受到擠壓。

值得注意的是，這份於去年7月談成的貿易協議，原本被視為成功避免關稅大幅上調的關鍵，甚至一度阻止部分南韓商品關稅自10%攀升至25%。協議中也納入對部分進口汽車與藥品給予優惠稅率的設計，如今因國會程序卡關，反而成為美方重新加稅的導火線。

川普此舉不僅是對南韓國會施壓，也再次釋放出明確訊號：美國未來在貿易政策上，將更加重視「說到做到」。短期內，南韓出口商與相關供應鏈恐需承受更高成本與價格波動風險；長期來看，能否盡快完成批准程序，重新啟動協議效力，將成為左右雙邊貿易走向的關鍵變數。

