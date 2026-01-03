快訊／川普投下震撼彈：美方將直接主導委國政務 直至完成「審慎交接」

國際中心／程正邦報導

川普宣布，美方將直接主導委國政務 直至完成「審慎交接」。(圖／翻攝白宮官網)

在美軍特種部隊閃擊卡拉卡斯並成功生擒馬杜洛（Nicolás Maduro）後，美國總統川普於週六在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）召開緊急記者會。川普於會中正式對外宣告，為了防堵政權更迭期間可能出現的權力真空與動盪，美國將「立即接管」委內瑞拉政務。這項強勢表態標誌著華府將直接主導該國的過渡期管理，直至建立美方認可的「安全且合法」之政府。

拒絕混亂重演：美方將扮演「主導者」角色

川普在面對現場媒體提問時，語氣強硬地定調了美方的行動方針。他強調，美方將在委內瑞拉建立一套過渡性的行政體系，並持續執政至權力能夠「安全、妥善且審慎」地移交給下一任領導者為止。

「我們絕不會讓隨便什麼人上台，導致情勢再度陷入過去幾年那種失控的混亂，」川普對記者直言，「為了確保穩定，我們必須採取主導地位。」這顯示川普政府在這次軍事行動後，不僅止於司法逮捕，更意圖透過行政干預徹底重塑委內瑞拉的政體。

美國總統川普公布委內瑞拉總統馬杜洛遭逮捕後的照片。（圖／翻攝自川普Truth Social帳號）

建立過渡政府：穩定局勢為首要任務

川普政府的這項「接管令」，實質上是將委內瑞拉置於暫時性的託管狀態。 川普認為，若不立即介入管理，效忠舊政權的武裝勢力與反對派之間可能爆發大規模衝突。

美方預計將指派跨部門團隊（包含國務院與五角大廈背景人員）協助委國維持基本社會運作，包括糧食配給、醫療供應以及最重要的石油產區維安。

權力移交的「川普門檻」

儘管外界猜測前反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）是潛在接班人，但川普今日的談話暗示，美方並不會立刻撒手。所謂「審慎完成權力交接」，意味著新任政府必須符合美方的國安利益與能源合作標準，否則美方的「代管」狀態可能會無限期延長。

