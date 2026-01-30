快訊／川普接連出手！美股開盤4大指數全跌了

財經中心／倪譽瑋報導

川普宣布國家進入緊急狀態，又提名立場和自己相近的聯準會主席人選。（圖／翻攝自The White House）

美國總統川普動作頻頻，除了宣布國家進入「緊急狀態」，揚言向任何「直接或間接向古巴供應石油的國家」課稅外，也提名聯準會（Fed）前理事華許（Kevin Warsh）為新任聯準會主席，是否影響美股有待觀察。可留意的個股則有，開出財報的蘋果（Apple）、威騰電子（Western Digital）。今（30）日美股開盤，4大指數一度全走跌。

川普宣布美國因為「古巴政府構成的威脅」進入緊急狀態，指控古巴政權長期勾結對美國不友好的勢力，也簽署行政命令，美國商務部、財政部可對供石油給古巴的國家收關稅，白宮指出，關稅旨在對古巴及其支持者施壓。地緣政治風險似乎持續推動國際金價。

此外，先前川普多次與現任聯準會主席（Jerome Powell）槓上，例如揚言開除對方、派員調查等，鮑爾主席任期至2026年5月中旬，如今川普提名讓胡佛研究所謝普德家族傑出經濟學訪問研究員、史丹佛大學商學研究所講師華許當主席。美媒報導指出，華許多次支持降息，立場與川普較相近。

至於個股消息，蘋果公布2026年（12/27止）第一季財報，營收1437.6億美元，高於市場預期的1384.8億美元，其中iPhone銷售絕佳，營收來到852.7億美元，同樣遠超預期。另外，威騰電子的2026第二季財報也揭曉，營收達到30.2億美元高於市場預期，對於未來訂單也有信心，預計下一季營收可衝至32億美元、年增40％。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數下跌157.99點或0.32%、標普500指數下跌22.99點或0.33%、那斯達克綜合指數下跌172.28點或0.72%、費城半導體指數下跌114.07點或1.37%。

明星個股方面，輝達（NVDA）下跌1.03美元或0.54%；指標美股蘋果（AAPL）下跌5.20美元或2.01%。另外，威騰電子（WDC）下跌4.41美元或1.58%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主

